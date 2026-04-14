Giornate medievali al Museo Stibbert

Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio, il Museo Stibbert apre le sue porte con le Giornate Medievali, un evento che trasforma il suo giardino in un villaggio dell’epoca. Durante le giornate, le torri merlate e le facciate decorate fanno da sfondo a spettacoli, esposizioni e attività dedicate al periodo medioevale. La manifestazione si svolge in occasione del V centenario della morte di un celebre condottiero rinascimentale.

Giornate Medievali al Museo Stibbert In occasione del V Centenario della morte di Giovanni delle Bande Nere, nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio, il suggestivo giardino del Museo Stibbert si trasforma in un autentico villaggio medievale!All’ombra di torri merlate e facciate coperte di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Al Museo Stibbert la visita guidata "Il Profumo di Giulia: viaggio olfattivo nel profumo del 1800"Attraverso le sale di Casa Stibbert, vi condurremo alla scoperta della figura di Giulia Cafaggi, madre e presenza femminile centrale nella vita del... Leggi anche: Sul Titano si va al risparmio. Giornate medievali verso lo stop