Terni festa della letteratura | il successo del Premio San Valentino

A Terni si è appena conclusa la festa della letteratura dedicata al Premio San Valentino, una manifestazione che ha attirato scrittori e appassionati da diversi paesi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi autori e ha portato alla luce nuove opere letterarie. Carlo Favetti ha presentato il suo ultimo libro di racconti durante la rassegna. La competizione letteraria internazionale è stata organizzata da un ente culturale locale.

?? Cosa scoprirai Cosa racconta Carlo Favetti nel suo nuovo libro di racconti? Chi ha organizzato questa importante competizione letteraria internazionale? Da quali regioni italiane sono arrivati i vincitori del concorso? Come può la letteratura promuovere il patrimonio storico di Terni??? In Breve Presentazione del libro Nove mesi di Roma di Carlo Favetti a Terni. Partecipazione degli assessori Alessandra Salinetti e Sergio Anibaldi alla cerimonia comunale. Concorso internazionale San Valentino .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, festa della letteratura: il successo del Premio San Valentino Notizie correlate Leggi anche: Terni, la città celebra il Santo Patrono: tutti gli appuntamenti per la festa di San Valentino Leggi anche: “San Valentino non è un eroe o un influencer: fa parte dell’identità del popolo della città di Terni” Altri aggiornamenti Diocesi: Istess Terni, tutti i vincitori del Premio San Valentino 2026. Tra loro anche Checco ZaloneSi è svolta ieri, mercoledì 25 marzo, al Cenacolo San Marco di Terni la cerimonia del Valentine Fest 2026, che ha rivelato i vincitori del Premio San Valentino. Tra i premiati: Anna Grazia Lodesani ... agensir.it San Valentino, 14 febbraio 2026/ Perché è la festa degli innamorati?Per tutti è la Festa degli Innamorati, ma San Valentino fu un vescovo di Terni molto amato: scopriamo come nasce la ricorrenza e la vera vita del martire San Valentino: perché è la Festa degli ... ilsussidiario.net