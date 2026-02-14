Terni la città celebra il Santo Patrono | tutti gli appuntamenti per la festa di San Valentino

A Terni, la festa di San Valentino prende vita con una lunga serie di eventi, perché il Santo Patrono viene ricordato con entusiasmo dalla città. La giornata si riempie di iniziative, tra processioni, concerti e mercatini, che coinvolgono residenti e visitatori. La città si prepara a vivere un’atmosfera speciale, con le strade animate da colori e musica.

Una città in festa per celebrare il Santo Patrono di Terni e degli innamorati. Numerosi gli appuntamenti in programma per la giornata di San Valentino, che andiamo ad analizzare nel dettaglio. La tradizionale Fiera di San Valentino si svolge tra viale Trento e via degli Oleandri, catalizzando l’attenzione di migliaia di visitatori. Alle 11 la Basilica ospita il Pontificale presieduto da monsignor Domenico Cancian. Successivamente è prevista la nomina dell’ambasciatore (ore 16). A partire dal primo pomeriggio prende il via il Choco Tour, ossia un percorso pensato per coppie e appassionati di enogastronomia che desiderano vivere la città in modo autentico e coinvolgente.🔗 Leggi su Ternitoday.it Valconca in festa: tutti gli appuntamenti, tra mostre, teatro, San Valentino e Carnevale A Cattolica la festa continua con tante iniziative. La festa Perugia celebra San Costanzo. Luminaria, eventi e torcolo per il patrono La festa di Perugia dedicata a San Costanzo comprende due giorni di eventi religiosi, civili e culturali. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Terni, la città celebra il Santo Patrono: tutti gli appuntamenti per la festa di San Valentino; San Valentino a Terni tra luminarie da sogno, spettacoli e festival del cioccolato: guida all’evento; Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale; A Terni la festa di San Valentino 2026 è una proposta di santità per i giovani. A Terni la festa di San Valentino 2026 è una proposta di santità per i giovaniAnche quest’anno la diocesi di Terni celebra solennemente la festa del santo patrono, San Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città, nonché protettore degli innamorati. Quest’ ... acistampa.com Diocesi: Terni, fine settimana dedicato alle solenni celebrazioni religiose in onore di san Valentino. Domenica il pontificale presieduto da mons. SodduFine settimana dedicato alle solenni celebrazioni religiose in onore di san Valentino, primo vescovo di Terni, patrono della città e della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Sabato 14 febbraio, alle ore 1 ... agensir.it SANTO PATRONO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI- Lunedì 16 febbraio Si avvisa la cittadinanza che, in occasione del Santo Patrono, lunedì 16 Febbraio 2026 gli uffici comunali sono chiusi, ad esclusione dell'UFFICIO ELETTORALE, aperto in previsione dell facebook