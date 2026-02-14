San Valentino non è un eroe o un influencer | fa parte dell’identità del popolo della città di Terni

San Valentino ha ispirato la celebrazione di oggi a Terni, dove la festa si è svolta in una basilica affollata, con centinaia di fedeli presenti. La cerimonia è stata guidata da monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, che ha sottolineato come il santo sia un simbolo radicato nell’identità dei ternani, non un influencer o una figura di moda. La festa, che ogni anno richiama molte persone, si è arricchita anche da un corteo di fedeli che ha attraversato il centro storico, portando fiori e candele in omaggio al patrono.

Basilica gremita per la celebrazione del patrono, l’omelia di monsignor Cancian. Il messaggio della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti: “Da qui parte un messaggio che parla al mondo di pace, responsabilità e cura dei legami”. Ecco chi è stato nominato ambasciatore del santo Celebrata in una gremita basilica di San Valentino, nella mattinata di oggi 14 febbraio, da monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, la solennità di san Valentino, patrono di Terni e degli innamorati e copatrono della diocesi di Terni-Narni-Amelia. La messa è stata concelebrata dal vescovo della diocesi, monsignor Francesco Antonio Soddu, dal vicario generale della diocesi, monsignor Salvatore Ferdinandi, dal parroco di San Valentino, padre Josline Peediakkel, dai sacerdoti della diocesi e dai padri carmelitani, alla presenza del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il sindaco di Reggio Emilia, Andrea Bonzi, ha raccontato di sentirsi parte della città.

Questa settimana Terni ha visto un aumento di presenze.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Valentino: l’amore non sfugge ai rincari.; Ci sono 8 luoghi nel mondo in cui la festa di San Valentino non è affatto BANALE; Perché il 14 febbraio è la festa degli innamorati? E chi era davvero San Valentino?; Regali San Valentino ultimo minuto: spettacoli in promo 2x1.

Le star che si sono fidanzate a San ValentinoMolte celebrità adorano fare la proposta di matrimonio il 14 febbraio: ecco chi è ancora insieme e chi, invece, si è lasciato dopo questo gesto incredibilmente romantico ... vanityfair.it

I retroscena sulla storia di San ValentinoNon tutti sanno chi era San Valentino e qual è la sua storia. Il martire, diventato simbolo della festa degli innamorati, nasce a Terni intorno al 175 DC. Diventato primo vescovo della città umbra, ... novella2000.it

Campi Flegrei. . MUSICA, CULTURA E PROCOLINO: ARCOFELICE FESTEGGIA SAN VALENTINO facebook