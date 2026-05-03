Terni è scomparsa Diletta Boni | Donna piena di grazia e preziosa materia

A Terni si è verificata la scomparsa di Diletta Boni, artista di 54 anni molto nota nel territorio e oltre. La notizia ha suscitato una forte emozione tra i cittadini, con molti che esprimono cordoglio e ricordo per la figura di Boni. La sua assenza si fa sentire in modo particolare nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia e ai cari.

Una scomparsa che sta provocando profondo dolore nella comunità ternana. E’ scomparsa all’età di 54 anni Diletta Boni, artista molto apprezzata e conosciuta non solo nel territorio. Dopo aver frequentato l’istituto d’Arte Metelli si diplomò all’accademia di Belle Arti di Roma. Da quel 1995 iniziò.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Terni la mostra di Stefano Bovi: “Ferrum: l’origine della materia” Terni, Roberto Pastura: “Ottenere un quadro chiaro, ufficiale e trasparente in materia sanitaria”. La richiesta“Nella seduta odierna del Consiglio comunale siamo tornati a discutere di un tema che considero centrale per il futuro della nostra comunità, ossia... Tutti gli aggiornamenti È nata Aria: figlia di Diletta Leotta e Loris KariusLa dolce attesa della nostra Diletta è stata un viaggio di nove mesi di pura felicità, testimoniato con amore sui social media e nel suo podcast intitolato Mamma Dilettante. Attraverso questo format ... 105.net Non avremmo potuto chiedere un regalo più bello per Natale: Diletta Leotta è incinta. L’annuncio sui social con Loris KariusLa cicogna passerà nuovamente per casa di Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista e il calciatore hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio con una foto su Instagram postata dal portiere. ilfattoquotidiano.it