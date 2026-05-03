Terni chimica in crisi | Moplefan ferma Sangraf senza prospettive Serve una regia immediata

Il settore chimico nella zona di Terni attraversa una fase difficile con alcune aziende ferme o senza attività produttive. La produzione presso la Moplefan è attualmente sospesa, mentre la Sangraf non sembra avere prospettive immediate di rilancio. Il sindacato ha più volte richiamato l’attenzione sulla situazione, chiedendo interventi tempestivi per una gestione coordinata della crisi. La difficoltà riguarda principalmente il mantenimento dei livelli occupazionali e la ripresa delle attività.

Il settore chimico del territorio è in sofferenza e stenta a ritrovare la giusta direzione. Alla Moplefan le produzioni sono ferme e il sindacato ha lanciato da tempo il grido d’allarme. Dopo un incontro in Prefettura è stato ottenuto il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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