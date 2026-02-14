La crisi della pelletteria a Scandicci si fa sentire fortemente, mentre i sussidi pubblici diminuiscono e le aziende faticano a sostenersi. La mancanza di una strategia coordinata impedisce al settore di rilanciare la produzione e di trovare nuovi mercati. Per uscire da questa situazione, gli imprenditori chiedono una gestione più efficace e mirata, che coordini le risposte alle difficoltà attuali.

Scandicci, 14 febbraio 2026 – Rafforzare l'autonomia industriale del comparto e fare del tavolo metropolitano sulla pelletteria la 'regia' per uscire dalla crisi. E' la proposta di Cna Federmoda Firenze, che ha provato a indicare una via per la crisi della pelletteria. Una crisi che colpisce principalmente le imprese piccole e medie della filiera. La drastica riduzione dei volumi, l'annunciata ristrutturazione dei brand principali che sono il cuore del distretto del lusso, sono dati da non ignorare. Che la situazione sia difficile lo dicono anche i numeri Ebret sugli ammortizzatori sociali. Secondo l'Ente bilaterale dell'artigianato toscano, da gennaio a novembre 2025 nel settore della pelletteria 129 aziende artigiane in provincia di Firenze hanno fatto ricorso alla cassa integrazione, coinvolgendo 1.

© Lanazione.it - La crisi della pelletteria. Ammortizzatori in calo: "Serve regia operativa"

