Arbitri Serie A | tra polemiche errori e credibilità in crisi serve una riforma immediata! VIDEO di Andrea Bargione
Gli arbitri di Serie A si trovano al centro di numerose polemiche, causate da errori ripetuti durante le partite. La fiducia nel loro operato si riduce di settimana in settimana, mettendo a rischio la credibilità del campionato. Nei match recenti, alcune decisioni discutibili hanno alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Questa situazione mette in evidenza la necessità di intervenire rapidamente con una riforma efficace. La questione rimane aperta e irrisolta.
Napoli, profondo rosso: addio Scudetto e coppe. Tra l’incubo infortuni e la furia di Conte contro gli arbitri. La stagione è fallimentare? – VIDEO di Andrea BargioneIl Napoli ha subito una sconfitta pesante che ha precluso la possibilità di vincere lo scudetto e le coppe, a causa di una serie di infortuni e delle polemiche con gli arbitri.
Arbitri, dopo gli errori si cambia: ecco la riforma per il professionismoIl caso di Antonio Zappi, sospeso per 13 mesi, ha acceso i riflettori sul rapporto tra FIGC e AIA.
Costacurta: Errori arbitrali, serve intervento immediato
La Penna tra gli arbitri della prossima giornata di serie A? La decisione del designatore dopo il caso Bastoni-KaluluNessun ritorno immediato in campo per Federico La Penna. Dopo le polemiche seguite al contatto Bastoni-Kalulu nel Derby d’Italia, il direttore di gara non figura tra gli arbitri designati per la ... tag24.it
Arbitri, verso riforma del sistema: cosa potrebbe cambiareL'idea è quella di creare una società partecipata dalla Figc, guidata da un Cda di tre membri, che nomineranno poi un responsabile amministrativo e uno tecnico. Il secondo sostituirebbe di fatto il ... tg24.sky.it
