Ternana-Pianese 1-3 le fere calano nella ripresa Ora la sfida nei playoff gli umbri obbligati a vincere

Nella partita tra Ternana e Pianese, la squadra di casa ha subito tre gol nella ripresa, chiudendo la stagione regolare con una sconfitta per 3-1. La Ternana si è piazzata al nono posto in classifica, compromettendo le chance di accesso diretto ai playoff. La squadra ora dovrà affrontare le partite di playoff con l’obbligo di vincere per proseguire nel torneo.

Terni, 26 aprile 2026 – Le fere crollano nella ripresa e concludono la stagione regolare al nono posto, dilapidando i vantaggi relativi al piazzamento. La Pianese è sesta. Domenica prossima, dunque, nel primo turno dei playoff le due squadre si sfideranno di nuovo, ma a Piancastagnaio. La Ternana avrà a disposizione soltanto la vittoria ai tempi regolamentari. I bianconeri ribaltano la gara nella ripresa, approfittando di un evidente calo delle fere che erano andate in vantaggio a inizio primo tempo con un gran gol di Kerrigan. Ongaro va a segno su azione personale in ripartenza e concede il bis, su assist di Sussi). Sodero realizza il 3-1...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana-Pianese 1-3, le fere calano nella ripresa. Ora la sfida nei playoff, gli umbri obbligati a vincere Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Pianese 1-3, secondo tempo da dimenticare: Play off in salita per le Fere E’ 1-1 fra Ternana e Sambenedettese. Per le Fere vincere in casa resta un miraggioTerni, 20 marzo 2026 – Le fere non riescono più a vincere al «Liberati» e la lotta in zona playoff si complica ulteriormente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Pianese vs SPAL: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2024-2025; Scheda giocatore Coku Alberto; Verso Ternana-Pianese. Ternana-Pianese 1-3, le fere calano nella ripresa. Ora la sfida nei playoff, gli umbri obbligati a vincereTerni, 26 aprile 2026 – Le fere crollano nella ripresa e concludono la stagione regolare al nono posto, dilapidando i vantaggi relativi al piazzamento. La Pianese è sesta. Domenica prossima, dunque, ... lanazione.it La Ternana chiude male la stagione regolare. La Pianese passa al Liberati (1-3)Kerrigan porta in vantaggio i rossoverdi ma poi si fa male. Donati colpisce una traversa, nel secondo tempo i toscani prima pareggiano, poi chiudono i conti ... corrieredellumbria.it AM Terni Television. . Ternana Live Show Extra: i commenti a caldo dopo Ternana-Pianese (Le Fere crollano nella ripresa) - facebook.com facebook