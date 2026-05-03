Termini e l' Esquilino sorvegliate speciali 5 arresti in poche ore Sanzionata sala scommesse

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato cinque arresti nelle zone di Termini e dell'Esquilino, aree sotto stretta sorveglianza. Durante le operazioni, è stata anche sanzionata una sala scommesse situata nelle vicinanze. Le operazioni hanno coinvolto un'area delimitata da un sistema di recinzioni che si estende dai binari della stazione fino alle vie Gioberti e Giolitti.

Un quadrante blindato, dai binari della stazione fino alle strade limitrofe come via Gioberti e via Giolitti. È il bilancio dell’ultimo servizio "alto impatto" nell'area di Roma Termini, dove un dispositivo interforze coordinato dal commissariato Viminale ha passato al setaccio l'intera zona, tra.🔗 Leggi su Romatoday.it

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