Rapina in una sala scommesse due fratelli in fuga | folle inseguimento e arresti

Due fratelli sono finiti in manette a Scauri, dopo aver rapinato una sala scommesse. La rapina ha scatenato un inseguimento convulso tra le strade del paese, con i due che hanno cercato di sfuggire alla polizia. Uno dei fratelli, di 24 anni, è stato colpito da un'accusa di rapina, mentre entrambi devono rispondere anche di resistenza, lesioni ai agenti e possesso di armi. Durante la fuga, hanno tentato di aggredire le forze dell'ordine, scatenando un caos che ha portato all'arresto.

Due fratelli, di 24 e 31 anni, sono stati arrestati a Scauri, frazione di Minturno. Il più giovane è accusato di rapina, mentre entrambi, in concorso, sono accusati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti ad offendere. Poco prima dell'intervento dei carabinieri, il 24enne aveva rapinato un uomo all'interno di una sala scommesse di Scauri, portandogli via con violenza il denaro contante e procurandogli una ferita da taglio alla mano. Poi si era dato alla fuga. I militari della sezione radiomobile, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Formia, hanno immediatamente avviato le ricerche del responsabile e sono riusciti a individuarlo a stretto giro per strada, a bordo di un'auto condotta dal fratello. Dopo la rapina in una sala scommesse, i due hanno tentato la fuga forzando un posto di controllo e ferendo un militare. Sequestrati coltello e giravite.