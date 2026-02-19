Termini Esquilino e San Lorenzo sotto assedio | 10 arresti a Roma

A Roma, dieci persone sono state arrestate in una vasta operazione che ha colpito le zone di Termini, Esquilino e San Lorenzo. La polizia ha svolto controlli intensi per contrastare attività illecite, tra cui spaccio e degrado. Le forze dell’ordine hanno identificato numerosi sospetti e sequestrato droga e strumenti utilizzati per il crimine. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta più visibile nelle strade più frequentate, dove spesso si verificano episodi di illegalità. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Roma, 19 febbraio 2026 – Il binomio “sicurezza e decoro” prosegue lungo l’asse Termini-Esquilino-San Lorenzo attraverso un lavoro sinergico, coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. Viminale, arricchito dal virtuoso contributo quotidiano garantito da AMA spa. Le operazioni messe in campo negli ultimi giorni hanno restituito un bilancio di circa 1.000 persone identificate, di cui 10 arrestate e 13 denunciate. Parallelamente, sono stati effettuati mirati interventi di contrasto al bivacco ed operazioni di bonifica nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado, incorniciate in un presidio h24 che ha interessato la stazione Termini e l’area ad essa limitrofa e, in particolare, le zone ritenute più sensibili sotto il profilo della criminalità predatoria e del micro spaccio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma: controlli a San Lorenzo e a Termini, tre arresti e cinque denunceQuesta mattina i carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno messo in atto una serie di controlli serrati nel quartiere San Lorenzo e vicino alla stazione di Termini.

Roma: ancora controlli in zona Termini-Esquilino, 2 arresti e 4 denunceA Roma, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli nelle zone di Termini e Esquilino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

