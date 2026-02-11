Trovato nel fiume il corpo di Davide Perna | l’auto individuata a 8 metri di profondità

Questa mattina i soccorritori hanno recuperato il corpo di Davide Perna nel fiume vicino a Monte San Giovanni Campano. L’uomo, scomparso sabato scorso, è stato trovato all’interno della sua auto, che si trovava a circa 8 metri di profondità. La vettura era immersa nell’acqua e il corpo era ancora dentro l’abitacolo. Le indagini ora si concentrano sulle cause della scomparsa e sulla dinamica dell’incidente.

E' stato ritrovato all'interno dell'abitacolo della sua auto il corpo di Davide Perna, il promoter finanziario scomparso sabato 7 febbraio da Monte San Giovanni Campano (Frosinone). La sua Fiat è stata individuata immersa nelle acque del fiume Liri, in territorio di Castelliri, a circa 8 metri di profondità, poco prima di una centrale elettrica. Le ricerche, durate cinque giorni, sono state condotte da sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri, utilizzando anche un battellino subacqueo speciale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino e affidate ai carabinieri della Compagnia di Sora.

