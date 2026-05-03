La squadra di tennis tavolo di C1 ha concluso il campionato con una vittoria per 5-0 in trasferta contro una squadra di Livorno. Nonostante il risultato netto, la classifica finale vede l’Apuania al terzo posto a causa dei risultati nelle partite tra squadre con pari punti. La partita si è svolta senza particolari incidenti o squalifiche, confermando la superiorità della formazione ospite.

Si chiude con un successo esterno (0-5) il campionato della formazione di C1 dell’Apuania Tennistavolo (nella foto). Nella settima e ultima giornata del campionato nazionale di C1 (girone I) i gialloazzurri si impongono a Livorno in un incontro con poca storia. Per i carraresi due punti sono firmati da Luca Della Rosa (1-3, 0-3), due da Krisztina Nagy (0-3, 2-3), uno da Benas Skirmantas (0-3). In classifica l’Apuania termina a 22 punti, insieme a Prato e Phisys Cascina, ma per la classifica avulsa scivola al terzo posto. Dietro il terzetto di testa terminano Firenze con 18 punti; Grosseto e Pulcini Cascina 10; Lucca e Livorno 4. L’Apuania chiude con 11 vittorie e 3 ko, 63 partite vinte e 27 perse, 216 set vinti e 131 quelli persi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo 5-0 a Livorno ma pesa la classifica avulsa. Chiusura con vittoria per l’Apuania di C1. Ma finisce al 3° posto

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