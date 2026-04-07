Campionati nazionali B1 B2 e C1 Apuania tennistavolo Archiviate due vittorie e una sconfitta

Nella sesta giornata di ritorno dei campionati nazionali di tennistavolo, le squadre della Apuania si sono confrontate con tre incontri fuori casa. La squadra di livello B1 ha conquistato due vittorie, mentre quella di livello C1 ha subito una sconfitta. La formazione di livello B2 ha invece concluso la giornata con una vittoria. Sono stati complessivamente due successi e una sconfitta per le rappresentative della società.

Due vittorie e una sconfitta, per le formazioni della Apuania Tennistavolo impegnate fuori casa per la sesta giornata di ritorno dei campionati nazionali minori di B1, B2 e C1. Secco successo nel quasi testa-coda del girone A (la seconda contro l’ultima in classifica) dove i carraresi si impongono 0-5 sul Milano Sport. Tutto facile per i gialloazzurri, con due punti di Emanuel Rubenov Gaybakyan (0-3, 0-3), due di Matteo Petriccioli (0-3, 0-3) e uno di Nicolò Pierpaoli (nella foto) (1-3). La classifica: Sgonico Trieste 26; Apuania Carrara e Sarmeola Padova 16; Udine e Sarentino Bolzano 14; Colorno Parma 12; Reggio Emilia 4; Milano 2. Successo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionati nazionali B1, B2 e C1. Apuania tennistavolo. Archiviate due vittorie e una sconfitta Tennistavolo Serie B1. Nel girone di ritorno avvio altalenante per l’ApuaniaUna sconfitta e una vittoria sono il bottino della Apuania Tennistavolo nelle prime due giornate del girone di ritorno del campionato nazionale di... Tennistavolo Lucca: C1 retrocede, D3 domina con due 7-0La tredicesima giornata dei campionati a squadre del Tennistavolo Lucca ha consegnato un quadro di risultati agrodolci, segnando la fine della... Temi più discussi: Coppa Italia Serie B: venerdì al via la Final Four a Ravenna; Al via la nuova stagione di tennis; Volley, weekeend di riposo per la Pasqua: cinque giornate al termine dei campionati. Hokkaido, tre match per la salvezza. La Vtb programma già il futuro; TENNISTAVOLO / Le corazzate verzuolesi non si fermano più: A4 Tonoli e A4 Scotta imbattute e campioni in B1 e B2. Campionati nazionali B1, B2 e C1. Apuania tennistavolo. Archiviate due vittorie e una sconfittaDue vittorie e una sconfitta, per le formazioni della Apuania Tennistavolo impegnate fuori casa per la sesta giornata di ... lanazione.it Garlasco (B1 rosa) gioca oggi ecco il quadro dei campionatiE’ stato un sabato di totale stop anche per il volley, nel rispetto delle esequie di Papa Francesco e, così, nei campionati nazionali, i club hanno dovuto organizzarsi in fretta per giocare in ... laprovinciapavese.gelocal.it CAMPIONATI NAZIONALI: LE DATE DELLE FASI ELIMINATORIE 2025-2026 x.com Cheerleading: ottimi risultati per l’ ASD Aster Cheer Cuneo ai Campionati Nazionali CSI - facebook.com facebook