Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Master 1000 di Madrid, superando in due set il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4. La partita si è svolta oggi, 1 maggio 2026, nella capitale spagnola. Con questa vittoria, il tennista italiano ha ottenuto la sua prima finale in un torneo di questa categoria. La finale è prevista per domani.

Roma, 1 maggio 2026 – Jannik Sinner conquista la prima finale in carriera nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale l'altoatesino affronterà il vincente dell'altra semifinale tra il tedesco n.3 Alexander Zverev e il belga AlexanderBlockx. "Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po' più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi. In questi momenti cerco di giocare il miglior tennis che riesco, oggi è stato un ottimo giorno, sapevo che lui era uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento", ha detto Sinner.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis: Sinner in finale a Madrid. Il francese Fils battuto in due set: 6-2 6-4

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