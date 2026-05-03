Temporali anche forti in Toscana | la primavera si prende una pausa le previsioni
In Toscana, le previsioni indicano un cambiamento del tempo con temporali anche intensi, segnando una pausa nella primavera. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da temperature elevate e primi bagni in mare durante il lungo fine settimana di inizio maggio, le condizioni meteo si modificano. Le temperature si abbassano e si prevedono temporali che interesseranno diverse zone della regione nei prossimi giorni.
Firenze, 3 maggio 2026 – La primavera si prende una piccola pausa. E il caldo di questi giorni, con i primi bagni in mare nel weekend lungo del 1 maggio, farà spazio a temperature più fresche ma soprattutto a temporali. Anche forti localmente. Lo spiega il Lamma, che parla della perturbazione che interesserà la Toscana soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando si verificheranno le precipitazioni più intense. “Usciamo da un aprile poco piovoso con temperature da inizio estate – dicono dal Lamma – Una saccatura atlantica comincerà ad estendersi entrando in ambito mediterraneo, con un clima più atlantico e umido. Le piogge torneranno con ogni probabilità tra martedì e mercoledì”.🔗 Leggi su Lanazione.it
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