In Toscana, le previsioni indicano un cambiamento del tempo con temporali anche intensi, segnando una pausa nella primavera. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da temperature elevate e primi bagni in mare durante il lungo fine settimana di inizio maggio, le condizioni meteo si modificano. Le temperature si abbassano e si prevedono temporali che interesseranno diverse zone della regione nei prossimi giorni.

Firenze, 3 maggio 2026 – La primavera si prende una piccola pausa. E il caldo di questi giorni, con i primi bagni in mare nel weekend lungo del 1 maggio, farà spazio a temperature più fresche ma soprattutto a temporali. Anche forti localmente. Lo spiega il Lamma, che parla della perturbazione che interesserà la Toscana soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, quando si verificheranno le precipitazioni più intense. “Usciamo da un aprile poco piovoso con temperature da inizio estate – dicono dal Lamma – Una saccatura atlantica comincerà ad estendersi entrando in ambito mediterraneo, con un clima più atlantico e umido. Le piogge torneranno con ogni probabilità tra martedì e mercoledì”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Temporali anche forti in Toscana: la primavera si prende una pausa, le previsioni

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