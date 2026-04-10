La primavera si prende una nuova pausa | da lunedì tornano rovesci temporali e un deciso calo termico

Da lunedì 13 aprile, il periodo di stabilità atmosferica che ha caratterizzato le ultime settimane cessa di esistere. Un anticiclone si dissolve, lasciando spazio a un fronte instabile che porterà rovesci, temporali e una diminuzione delle temperature. A comunicarlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo, che ha annunciato il cambiamento nelle condizioni climatiche previste per i prossimi giorni.

Anticiclone al capolinea, da lunedì 13 aprile tornano rovesci, temporali e un deciso calo termico.Il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: «Il dominio dell’anticiclone sta per giungere alla sua conclusione. L’azione congiunta di due sistemi depressionari porterà un peggioramento del tempo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Stufe del solito pollo Stasera portiamo in tavola i colori della primavera! Stracotti di Pollo con Zucchine e pomodorini: eneri, cremosi e pronti in meno di 15 minuti. Un classico della nonna rivisitato,. https://blog.giallozafferano.it/statusmamma/ricetta-straccetti - facebook.com facebook

Il lago di Braies in primavera è un incanto Il ghiaccio si scioglie lentamente, rivelando l’acqua cristallina, mentre la natura si risveglia in Val Pusteria e crea un’atmosfera magica nelle Dolomiti #lagodibraies #lakebraies #lake #dolomiti #dolomites x.com