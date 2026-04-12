Primavera pronta ad andare in pausa | in arrivo forti temporali

Da pisatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La primavera si appresta a una pausa con l’arrivo di forti temporali e piogge in diverse regioni italiane a partire da lunedì 13 aprile. Una depressione, che interessa principalmente le aree centrali e settentrionali, porterà condizioni di instabilità atmosferica. Nella giornata, la Toscana sarà interessata da temporali e precipitazioni, dapprima sulla costa e successivamente anche nelle zone interne nel pomeriggio.

Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da lunedì 13 aprile. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio.Fenomeni localmente forti, difficilmente.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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