Primavera pronta ad andare in pausa | in arrivo forti temporali

La primavera si appresta a una pausa con l’arrivo di forti temporali e piogge in diverse regioni italiane a partire da lunedì 13 aprile. Una depressione, che interessa principalmente le aree centrali e settentrionali, porterà condizioni di instabilità atmosferica. Nella giornata, la Toscana sarà interessata da temporali e precipitazioni, dapprima sulla costa e successivamente anche nelle zone interne nel pomeriggio.

Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da lunedì 13 aprile. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio.Fenomeni localmente forti, difficilmente.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Forti temporali in arrivo, allerta arancione lunedì In arrivo forti temporali: scatta l'allerta meteo su NapoliLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di...