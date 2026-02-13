A Montespertoli, il Comune annuncia che a breve saranno pronti otto nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Lucignano, costruiti riconvertendo i volumi dell’ex scuola

Una bella dose di 'vitamine' per la 'fame' di case a Montespertoli. Otto alloggi di edilizia residenziale pubblica 'Erp' verranno costruiti a Lucignano riconvertendo i volumi dell'ex scuola "Paolucci Covini". A quello che era il vecchio plesso della frazione hanno svolto un sopralluogo il sindaco Alessio Mugnaini, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Pierini e l'assessora alle politiche abitative Ottavia Viti, insieme ai tecnici di Publicasa, per verificare lo stato d'avanzamento del cantiere. L'opera prevede appunto la realizzazione di otto nuovi alloggi 'Erp' e di spazi a servizio della comunità della frazione.

Edilizia residenziale pubblica. Una primavera con tante novità: "Presto disponibili 8 alloggi"

Il Comune di Maiori prosegue con il progetto di edilizia residenziale sociale, portando avanti la realizzazione di 51 nuovi alloggi a Santa Maria delle Grazie.

Dal 16 dicembre al 16 gennaio è aperto il bando per la formazione di una graduatoria valida un anno, finalizzata all’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale sociale senza barriere architettoniche in via San Sepolcro 18D, destinati a persone con disabilità.

