Case ERP 2026 in Campania bando alloggi edilizia residenziale pubblica | come fare domanda

In Campania è stato avviato il bando per le case ERP 2026, destinato all’edilizia residenziale pubblica. Per partecipare, sono attivi help desk nelle sedi territoriali che assistono nella compilazione telematica delle domande. Il rappresentante regionale ha dichiarato che il diritto alla casa rappresenta una priorità per la regione. Le domande possono essere presentate tramite il sistema online predisposto.

Attivi help desk nelle sedi territoriali per la compilazione telematica. Pecoraro: diritto alla casa priorità per la Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it Alloggi ERP 2026: aperto il nuovo bando della Regione CampaniaE' stato pubblicato dalla Regione Campania il nuovo Avviso Pubblicoper l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – anno... Leggi anche: Edilizia residenziale pubblica. Una primavera con tante novità: "Presto disponibili 8 alloggi" Una selezione di notizie su Case ERP 2026 in Campania bando alloggi.... Temi più discussi: Agevolazioni Regione Campania 2026: Bando #IoStudio e Assegnazione Alloggi ERP, Requisiti e Scadenze; Pecoraro: Il diritto alla casa è una priorità per la Campania; Battipaglia. Emergenza abitativa, domande per le case popolari fino al prossimo 15 aprile (vedi bando ERP); Casa e abusivismo in Campania, Ziello (Avanti Psi) rilancia su housing sociale. Progetto ERP 2026: al via l'avviso pubblicoEntra nel vivo il progetto ERP 2026 con l'avviso pubblico e la possibilità di partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per compilare la domanda online, ... ansa.it Casa e abusivismo in Campania, Ziello (Avanti Psi) rilancia su housing socialeIl tema dell’emergenza abitativa torna al centro del dibattito politico regionale. In riferimento all’Avviso Pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del ... pupia.tv Case colorate, montagne a picco sull’acqua e silenzio ovunque: i fiordi norvegesi a fine inverno sembrano sospesi nel tempo Febbraio–marzo è il momento perfetto per chi sogna paesaggi nordici senza la folla estiva. Ti attira di più il Nord invernale o quello - facebook.com facebook Emergenza #Libano Oltre 60.000 persone hanno lasciato le proprie case e i centri di accoglienza sono pieni. @AVSI_MENA distribuisce acqua e kit igienici alle famiglie in fuga. Sostieni la risposta all’emergenza bit.ly/AVSI_Donazioni… x.com