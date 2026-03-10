Accusato di aver ucciso un 14enne | assolto dopo quasi 30 anni

Assolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998 nell'ambito di una vendetta trasversale di camorra. La sentenza è stata emessa dalla IV sezione penale della Corte di assise di appello di Napoli, dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione. La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione (la richiesta fu l'ergastolo) confermata in appello ma poi annullata dagli ermellini. "Finalmente finisce un calvario giudiziario durato 28 anni... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

