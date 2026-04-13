Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese, la società ha convocato un vertice tra il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore. La riunione si è concentrata sulla situazione della squadra, ma al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali. Nonostante la delusione per il risultato, la dirigenza ha confermato la fiducia nel tecnico. La prossima partita è attesa come momento decisivo per il futuro.

Il pesante rovescio interno, 0-3, capitato sabato pomeriggio contro l'Udinese non ha contribuito a cambiare il pensiero del Milan sull'allenatore Massimiliano Allegri e sul gruppo rossonero. Vero, il momento è difficile: anzi, con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite è quasi sportivamente drammatico. Ma proprio in questo frangente, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la parola d'ordine in casa rossonera è compattezza. Compattezza nei fatti, non nelle parole. Sabato sera, subito dopo Milan-Udinese, Allegri ha analizzato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, vertice Furlani-Tare-Allegri: la decisione della società dopo il crollo con l’Udinese

Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico.

Milan, patto Allegri-Modric: il piano di Furlani e Tare per lo ScudettoIl Milan rompe gli indugi e traccia la rotta per la stagione 2026/27: la parola d’ordine è “vincere subito”.