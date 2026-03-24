Milan cambio modulo in arrivo? Il campo parla chiaro

Fin da subito le intenzioni di Allegri sono state chiare: l’assetto tattico rossonero per questa annata sarebbe dovuto essere il 3-5-2, modulo scelto per cercare equilibrio e compattezza nei 90 minuti. Nell’arco della stagione, però, non tutti i giocatori sono riusciti ad adattarsi al meglio nel proprio ruolo, specialmente chi ha completamente cambiato posizione rispetto alle stagioni passate. Alla luce di queste difficoltà, per il rush finale l’allenatore livornese potrebbe optare per una svolta tattica. Soluzione 4-3-3, modulo più adatto?. Se per tutta la stagione sono emersi dubbi sul modulo utilizzato da Allegri per il suo Milan, mettendo in risalto l’inadeguatezza di alcuni giocatori, nonostante altri ne abbiano beneficiato, la gara contro il Torino ne è stata la conferma definitiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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