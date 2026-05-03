Tare non si nasconde | Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo con Allegri c’è sintonia

Il direttore sportivo del Milan ha commentato pubblicamente la situazione legata a un calciatore, affermando che sarà un elemento di mercato per il club di Serie A e che con l’allenatore attuale c’è sintonia. Le dichiarazioni sono state rilasciate poco prima dell’inizio della partita, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulle motivazioni alla base di queste affermazioni. La discussione si inserisce in un contesto di mercato e di rapporti tra società e staff tecnico.

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