Il mercato dell’Inter si focalizza sul centrocampista canadese Ismael Koné, attualmente al Sassuolo. Secondo fonti vicine alla società, il club ha messo nel mirino il giocatore come alternativa nel caso in cui non si concretizzino le trattative principali. La strategia di Marotta prevede di monitorare attentamente la situazione e valutare eventuali passi successivi. La società nerazzurra sta seguendo con attenzione anche altre piste per rinforzare il reparto mediano.

di Lorenzo Vezzaro Mercato Inter: la strategia di Marotta per arrivare al centrocampista canadese se sfumano gli obiettivi primari. Il campionato di Serie A ha trovato in Ismael Koné una delle sue rivelazioni più luminose. Il centrocampista del Sassuolo, al suo primo anno in Italia dopo le esperienze con Marsiglia e Rennes, ha messo insieme numeri impressionanti: 6 gol in 31 partite. Sotto la guida di Grosso, il canadese classe 2002 ha dimostrato di possedere la fisicità e la tecnica necessarie per il grande salto. Le sue prestazioni hanno acceso i radar delle milanesi, con l’area tecnica nerazzurra che lo segue con estremo interesse per il futuro della mediana.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, sfida al Milan per Ismael Koné: Moretto spiega la situazione del gioiello del Sassuolo

Notizie correlate

Mercato Inter, Ismael Kone pallino di Ausilio: sfida al Milan e contatti diretti. Tutti i dettaglidi Alberto PetrosilliMercato Inter, Piero Ausilio vuole sfidare il Milan per Ismael Koné, centrocampista rivelazione del Sassuolo.

“Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocareNella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Calciomercato: Calhanoglu resta all'Inter. Pista Goretzka. Su Alajbegovic sfida fra Napoli e Roma; L'Inter blinda il recordman Dimarco: sarà esercitata la clausola unilaterale di rinnovo; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Chivu vede la storia con l'Inter e lancia la sfida al Como: Sappiamo dell'importanza di questa partita.

Mercato Inter, via l’esubero: fissato il prezzo, sfida aperta tra Roma e NapoliDopo un'altra stagione all'ombra del progetto interista, Frattesi con il suo agente sembra convinto a cambiare club per rilanciarsi. sportal.it

Mercato Inter, arrivato il sì del difensore: primo colpo estivo in arrivoArrivano grandissime novità sul fronte mercato, primo si incassato da parte del difensore: attenzione a chi si tratta ... spaziointer.it

Da #Jones a #Diaby, l' #Inter programma il futuro: tutti i nomi per il mercato estivo x.com

Sbravati, tutti vogliono il top player Juve: il mercato del settore giovanile tra Inter e Roma (con Giuntoli) - facebook.com facebook