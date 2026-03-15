Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport che segue il Milan, ha commentato le intenzioni di Massimiliano Allegri riguardo alla stagione. Ha sottolineato che l’allenatore vuole vincere e che, per quanto riguarda il mercato, bisogna lasciargli piena libertà di manovra, anche coinvolgendo Tare. Le sue parole si sono concentrate su questi aspetti senza entrare in dettagli specifici.

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport che segue il Milan, è stato intervistato dai microfoni di Radio Rossonera. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare sulla figura di Massimiliano allegri, allenatore rossonero, e su quello che potrebbe essere il mercato. Piccola parentesi, poi, anche su Sandro Tonali, ex milan ora al Newcastle. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il Milan ha una grande fortuna, e si chiama Massimiliano Allegri, e deve fare tutto per proteggerlo. E intendo che bisogna lasciargli carta bianca, a lui e a Igli Tare: il Milan non può essere Cissé e André l’anno prossimo. Dev’essere un giocatore forte e uno giovane, e così via. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Allegri vuole vincere. Sul mercato bisogna lasciargli carta bianca con Tare”

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