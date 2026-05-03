Il direttore sportivo del club ha commentato i recenti segnali di mercato, sottolineando un aumento di italiani e giovani nel team, con alcune affinità con l'allenatore. Ha aggiunto che sono in accordo sulle carenze della rosa e che potrebbe esserci un cambio di modulo per migliorare le prestazioni. Riguardo a un giocatore in particolare, ha detto che sta disputando un buon campionato.

Le riunioni, il mercato, le strategie, i moduli. Nel prepartita di Sassuolo-Milan, Igli Tare ha affrontato svariati temi. A partire dall'obiettivo di mercato Koné, che gioca proprio con gli emiliani. "Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”. Inevitabile parlare dell'ultimo summit con Allegri in sede dei giorni scorsi: "Tutte le parti sono allineate per il futuro? Assolutamente sì. Abbiamo questa prassi quasi ogni settimana, facciamo un pranzo insieme o un incontro a Casa Milan insieme all’allenatore e Furlani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tare, indizi di mercato: "Più italiani e i giovani, allineati con Allegri. Koné? Ottimo campionato"

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