Taranto Lazzàro | 50 milioni per il collasso di SS106 e SS7

A Taranto, si parla di 50 milioni di euro destinati alla riparazione delle strade SS106 e SS7, dopo un collasso che ha coinvolto le infrastrutture. Per utilizzare queste risorse, è necessario un atto formale di autorizzazione da parte delle istituzioni regionali. La questione riguarda il modo in cui i fondi regionali possono essere sbloccati e assegnati ai lavori di riparazione, oltre a chi deve dare il via libera ufficiale.

? Cosa scoprirai Come possono i fondi regionali sbloccare i 50 milioni per la viabilità?. Chi deve autorizzare ufficialmente lo spostamento dei fondi del CIS?. Quali rischi reali corrono i conducenti nei punti critici della SS106?. Perché il ritardo sulle manutenzioni sta danneggiando le imprese locali?.? In Breve Proposta di spostare 50 milioni dal CIS alla sicurezza stradale tramite fondi regionali.. Regione Puglia stanzierebbe 200 milioni per rigenerazione urbana e housing sociale.. Il deputato Dario Iaia gestisce le risorse del CIS per il territorio tarantesco.. Il blocco viario danneggia l'economia locale e la produttività delle imprese tarantine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, Lazzàro: 50 milioni per il collasso di SS106 e SS7 Notizie correlate Viabilità a Taranto, Lazzàro: “SS106 e Appia al collasso, servono interventi immediati”Tarantini Time QuotidianoLa situazione della viabilità tarantina torna al centro del dibattito politico cittadino. Scontro a Lazzaro: 2 auto si urtano, SS106 bloccata e feritiUn drammatico scontro tra due veicoli ha bloccato la circolazione sulla Strada Statale 106, nel tratto di Lazzaro a Reggio Calabria. Aggiornamenti e dibattiti Ex Ilva, a Taranto riparte l’acciaio italiano: si torna a 4 milioni di tonnellate di produzioneÈ tempo di bilanci anche per l’ex Ilva e, quest’anno, il saldo sembra essere positivo. Nel quartiere Tamburi di Taranto, insieme ai primi altoforni, si sta riaccendendo anche la speranza industriale. milanofinanza.it Progetti industriali a Taranto, 66 proposte per oltre 160 milioniIn poche settimane i progetti presentati alla Regione Puglia per investimenti industriali in provincia di Taranto finanziabili con il Just Transition Fund sono quasi triplicati. Gli avvisi per Pia e ... ansa.it