Scontro a Lazzaro | 2 auto si urtano SS106 bloccata e feriti

Due auto si sono urtate lungo la SS106 a Lazzaro, nel territorio di Reggio Calabria, causando un blocco temporaneo della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno assistito i feriti e gestito la situazione. La circolazione rimane interrotta mentre vengono svolti i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Un drammatico scontro tra due veicoli ha bloccato la circolazione sulla Strada Statale 106, nel tratto di Lazzaro a Reggio Calabria. L'incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio della domenica 8 marzo 2026, ha lasciato diversi feriti e causato un lungo blocco stradale che ha impattato pesantemente sul traffico in entrambi i sensi. Le dinamiche dello scontro sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l'impatto immediato è stato la paralisi del flusso veicolare. I soccorsi sono intervenuti con prontezza per assistere le vittime dell'evento, mentre il punto critico della strada è rimasto chiuso per un periodo prolungato, generando disagi significativi per gli utenti della carreggiata.