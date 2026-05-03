In città, il partito di centrodestra ha criticato la manifestazione di protesta del Primo Maggio, definendola propaganda contro il governo. Durante l’evento, sui maxischermi sono stati proiettati dei fotomontaggi, ma non è stato ancora chiarito chi abbia dato l’autorizzazione. Inoltre, il rettore ha commentato la presenza della premier e del Duce, suscitando ulteriori polemiche.

? Cosa scoprirai Chi ha autorizzato la proiezione del fotomontaggio sui maxischermi?. Perché il rettore Montanari ha parlato della premier e del Duce?. Come hanno reagito i consiglieri di FdI alle dichiarazioni sul palco?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla gestione dei futuri eventi?.? In Breve I consiglieri Tonia Spina, Dino Basile, Luigi Caroli e altri firmano la nota.. Tomaso Montanari critica il legame tra destra di governo e Mussolini.. La polemica riguarda la gestione degli spazi pubblici per le festività ioniche.. Il gruppo di Paolo Pagliaro chiede maggiore neutralità per i palchi sociali.. I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno attaccato duramente la gestione del concertone per il Primo Maggio a Taranto, denunciando una strumentalizzazione politica dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, FdI attacca il Primo Maggio: ‘Propaganda contro il Governo

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