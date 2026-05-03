Taramot a San Lorenzo | musica e poesia per il 50° del terremoto

A San Lorenzo si sono svolti eventi dedicati al cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con musica e poesia. Tra i protagonisti c’era il musicista Celso Macor, che ha utilizzato le sue composizioni per raccontare quel periodo difficile. Durante l’evento sono stati anche ricordati gli alpini e il loro ruolo in quella tragedia, creando un ponte tra le storie di chi ha vissuto quei momenti e le testimonianze artistiche.

? Cosa scoprirai Come può la musica di Celso Macor spiegare il trauma del 1976?. Quali legami uniscono le storie degli alpini alla tragedia del terremoto?. Perché la resilienza friulana è diventata un modello per il futuro?. Chi ha scritto le poesie che trasformano il dolore in memoria?.? In Breve Evento promosso dall'Associazione Coral di San Lurinz don Nino Bearzot a San Lorenzo Isontino.. Programma include racconti sull'emigrazione e sulle figure degli alpini sul fronte russo.. Composizione Taramot scritta dal letterato Celso Macor nel 1976.. Ricostruzione storica del bilancio umano con quasi mille vittime del sisma.. Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taramot a San Lorenzo: musica e poesia per il 50° del terremoto Notizie correlate Venzone e Aquileia: musica e poesia per il 50° del terremoto? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano l'oratorio di Renato Stroili il 3 e 16 maggio. A Trescore Balneario lo spettacolo di Lorenzo Lotto tra poesia e musicaDal 7 marzo è aperta, nella sala consiliare del Municipio di Trescore Balneario, la mostra “Il giubileo di Lorenzo Lotto in dialogo con Gianriccardo... Aggiornamenti e dibattiti Turisti bresciani aggrediti e rapinati durante la notte di San LorenzoLa notte di San Lorenzo è finita in ospedale per quattro turisti bresciani, tutti giovanissimi, in vacanza a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, aggrediti e rapinati da una banda di scatenati ... quotidianodipuglia.it San Pietro in Bevagna, turisti pestati a San Lorenzo: la baby-gang rischia il processoSono 4 i minorenni che rischiano di dover affrontare un processo per il loro coinvolgimento nell’inchiesta su una presunta baby gang che assieme ad alcuni maggiorenni avrebbero preso parte alle ... lagazzettadelmezzogiorno.it