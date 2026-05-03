Taramot a San Lorenzo | musica e poesia per il 50° del terremoto

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Lorenzo si sono svolti eventi dedicati al cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con musica e poesia. Tra i protagonisti c’era il musicista Celso Macor, che ha utilizzato le sue composizioni per raccontare quel periodo difficile. Durante l’evento sono stati anche ricordati gli alpini e il loro ruolo in quella tragedia, creando un ponte tra le storie di chi ha vissuto quei momenti e le testimonianze artistiche.

? Cosa scoprirai Come può la musica di Celso Macor spiegare il trauma del 1976?. Quali legami uniscono le storie degli alpini alla tragedia del terremoto?. Perché la resilienza friulana è diventata un modello per il futuro?. Chi ha scritto le poesie che trasformano il dolore in memoria?.? In Breve Evento promosso dall'Associazione Coral di San Lurinz don Nino Bearzot a San Lorenzo Isontino.. Programma include racconti sull'emigrazione e sulle figure degli alpini sul fronte russo.. Composizione Taramot scritta dal letterato Celso Macor nel 1976.. Ricostruzione storica del bilancio umano con quasi mille vittime del sisma.. Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Taramot a San Lorenzo: musica e poesia per il 50° del terremoto

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