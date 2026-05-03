Talento udinese a Lecco | Siria Ganis sfida l’eccellenza economica

Una giovane talentuosa di Udine si è confrontata con l’eccellenza economica a Lecco, partecipando a una sfida che ha richiesto cinque ore di prove tecniche consecutive. Durante l'evento, ha dovuto dimostrare competenze specifiche in un contesto altamente competitivo, affrontando numerosi test e valutazioni contro alcuni dei migliori rappresentanti di tutta Italia. La sua prestazione si è svolta in un clima di alta tensione e grande attenzione ai dettagli.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato cinque ore di prove tecniche senza sosta?. Quali competenze specifiche ha dovuto dimostrare contro i migliori d'Italia?. Perché questa sfida conferma il valore del modello educativo udinese?. Quando verranno pubblicati i verbali con i risultati definitivi?.? In Breve La docente Marisa Mercanti ha accompagnato la studentessa a Lecco dal 28 aprile.. La prova di economia aziendale è durata cinque ore nella mattina di mercoledì.. Siria Ganis ha affrontato circa quaranta concorrenti provenienti da ogni regione d'Italia.. I risultati ufficiali saranno pubblicati nei prossimi mesi dopo le prove di giovedì.. Siria Ganis, studentessa della classe 4^A AFM dell’Istituto Cecilia Deganutti di Udine, ha rappresentato l’eccellenza friulana alle Gare nazionali di economia tenutesi presso l’Iisg Parini di Lecco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talento udinese a Lecco: Siria Ganis sfida l’eccellenza economica Notizie correlate Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida contro l’Udinese? Al momento filtra questodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida di domani sera? Al momento filtra... Udinese, Kristensen brilla: il Milan punta sul talento danese? Cosa scoprirai Chi è il giovane talento che ha fatto impazzire il Milan? Quanto vale oggi il difensore acquistato per soli 3 milioni? Come influirà...