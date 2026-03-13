Probabili formazioni Udinese Juve chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida contro l’Udinese? Al momento filtra questo

In vista della partita tra Udinese e Juventus, si parla delle possibili scelte di formazione per i portieri. Attualmente, circolano indiscrezioni su chi tra Perin e Di Gregorio potrebbe scendere in campo per la squadra bianconera. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma si continua a seguire attentamente ogni aggiornamento ufficiale.

Probabili formazioni Udinese Juve, chi giocherà tra Perin e Di Gregorio nella sfida di domani sera? Al momento filtra questa cosa. La Juve si prepara ai prossimi impegni con un interrogativo cruciale legato alla porta. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti deve sciogliere il nodo tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin. Se il primo è stato il titolare per gran parte della stagione, il secondo ha difeso i pali nelle ultime tre gare. CONTINASSA JUVE LIVE Le recenti esclusioni dell’ex Monza sono figlie di una flessione accusata a febbraio, coincisa con la crisi di risultati della squadra. Luciano Spalletti ha scelto di proteggere Di Gregorio, sottraendolo alla pressione mediatica per affidarsi alla sicurezza del collega. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Perin e Di Gregorio per la sfida del Bluenergy Stadium. Ecco chi è in vantaggiodi Redazione JuventusNews24Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio per la sfida in programma sabato sera.

Probabili formazioni Udinese Juve, le possibili scelte di mister Spalletti per il match di sabato sera in programma in terra friulanaProbabili formazioni Udinese Juve, le possibili scelte di mister Spalletti per il match di sabato sera in programma in terra friulana La Juve si approccia a una settimana decisiva per le proprie ambiz ... juventusnews24.com

Probabili formazioni Udinese-Juventus: le ultime su David, Yildiz, Atta e DavisProbabili formazioni Udinese Juventus - Nella giornata di sabato 14 marzo, andrà in scena allo stadio Friuli di Udine la sfida valida ... fantamaster.it

