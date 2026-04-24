La Cina ha impedito al presidente di Taiwan di partecipare a un evento in Africa, aumentando così le tensioni tra Pechino e Taipei. Era previsto che il leader taiwanese si recasse in eSwatini, l’unico paese africano con relazioni diplomatiche ufficiali con Taiwan, per celebrare i quarant’anni di regno del sovrano locale. La decisione di bloccare il viaggio si inserisce in un quadro di pressioni crescenti da parte della Cina sulla regione.

Pechino ottiene la chiusura dello spazio aereo a un capo di Stato democratico. Un segnale della crescente proiezione mondiale del potere cinese Il presidente di Taiwan Lai Ching-te avrebbe dovuto partecipare in questi giorni alla celebrazione dei quarant’anni di regno di re Mswati III, sovrano di eSwatini (l’ex Swaziland), l’unico Paese africano con il quale la Cina democratica intrattiene formali rapporti diplomatici. Nel continente africano eSwatini è l’ultimo Paese che ha resistito alle pressioni di Pechino non interrompendo mai le relazioni con Taiwan e facendo parte di quella pattuglia di dodici Stati del mondo che non hanno mai rinunciato alle storiche relazioni diplomatiche con Taiwan, nonostante le fortissime pressioni di Pechino.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Cina blocca la visita di Lai Ching-te in Africa, e aumenta la pressione su Taiwan

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