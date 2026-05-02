Nuovo taglio delle accise dei carburanti si fermerà al 10 maggio | era stato annunciato fino al 21

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti entra in vigore oggi e sarà valido fino al 10 maggio, rispetto alla data inizialmente comunicata del 21 maggio. La decisione è stata ufficializzata attraverso un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che ha ridotto la durata del provvedimento rispetto alle prime indicazioni. La misura interessa i prezzi praticati nei distributori e ha un arco temporale più breve rispetto a quanto annunciato precedentemente.

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. E’ una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l’Iva. Il decreto prevede per l’intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l’anno 2026.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo taglio delle accise dei carburanti si fermerà al 10 maggio: era stato annunciato fino al 21 Notizie correlate Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti. Giorgetti: "Proroghiamo il taglio delle accise fino al 1° di maggio"Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Nuovo decreto carburanti: taglio delle accise confermato fino al Primo Maggio. Intervento finanziato con 500 milioniIl governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise sui carburanti varato il 18 marzo scorso: 25 centesimi al litro su benzina e gasolio, 12... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Carburanti: prorogato il taglio delle accise. Ecco i nuovi prezzi; Accise, nuovo taglio: per la benzina ridotto a 5 centesimi. Piano casa da 100mila alloggi in 10 anni; Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Il taglio delle accise è stato prolungato, di nuovo. Nuovo taglio delle accise dei carburanti si ferma al 10 maggioIl nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. E' una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore ... ansa.it Sorpresina, il nuovo taglio delle accise solo fino al 10 maggio. Il governo promette l'estensioneIll nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore ... huffingtonpost.it Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durà fino al 10 maggio. E' una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il va - facebook.com facebook Accise, nuovo taglio: per la benzina ridotto a 5 centesimi. Piano casa da 100mila alloggi in 10 anni - la Repubblica x.com