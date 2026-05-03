Tadej Pogacar ha conquistato anche l’ultima tappa del Giro di Romandia, aggiungendo un’altra vittoria al suo palmarès. La sua partecipazione alla corsa svizzera ha destato qualche sorpresa, in quanto molti si aspettavano che si limitasse a puntare alla classifica generale, senza tentare di vincere le singole frazioni. Invece, ha dimostrato di voler lasciare il segno anche nelle volate e negli arrivi di tappa.

C’era chi pensava che la sua presenza al Giro di Romandia, per la prima volta in carriera, potesse essere onorata solo con il limitarsi a vincere la classifica generale. Non è assolutamente così: Tadej Pogacar è il Cannibale dell’era moderna, vuole vincere tutto ciò che si trova davanti. Altra tappa, altro successo per il campione del mondo che fa quattro su sei (con il prologo) e si porta a casa ovviamente la classifica generale. Fanno nove in stagione, ormai la sorpresa è solamente quando non vince. Otto corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Jakob Soederqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jan Tratnik e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Marco Schrettl (XDS Astana Team), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Gil Gellders (Soudal Quick-Step) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar sempre più Cannibale. Vittoria anche nell’ultima tappa al Giro di Romandia

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