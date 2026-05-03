Tadej Pogacar, in apertura dell’ultima tappa del Giro di Romandia 2026, si presenta come leader della classifica generale. Ha conquistato tre delle prime quattro tappe in linea, escluso il prologo a cronometro. Recentemente, lo stesso ciclista ha dichiarato di aver dedicato più tempo alla palestra per le classiche e di dover ora ridurre gli sforzi fisici.

Tadej Pogacar si è presentato ai nastri di partenza dell’ultima tappa del Giro di Romandia 2026 da leader della generale, dopo aver vinto ben tre delle prime quattro frazioni in linea (non considerando quindi il prologo d’apertura a cronometro). Il fenomeno sloveno della UAE sta confermando la sua netta superiorità dopo una strepitosa campagna primaverile nelle Monumento, mettendo nel mirino il prossimo grande appuntamento che sarà il Tour de France. Il campione del mondo si è imposto nella quarta tappa staccando tutti i big sul Jaunepass, ma non è riuscito ad accumulare un grande vantaggio nei confronti del tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hangrohe) che ha avuto poi il merito di ridurre il gap in discesa tagliando il traguardo a soli 14? da Pogacar e ritrovandosi a 35? dalla maglia gialla in attesa della giornata decisiva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar rivela: “Per le classiche ho lavorato di più in palestra, adesso devo alleggerirmi…”

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