Tadej Pogacar aggancia De Vlaeminck | caccia al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx

Tadej Pogacar ha superato De Vlaeminck nella corsa alle vittorie nelle Classiche Monumento e ora punta a eguagliare il record di Eddy Merckx. Il ciclista sloveno si sta facendo notare per le sue prestazioni in questa stagione, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle corse più prestigiose. La sua corsa continua con ambizioni chiare e risultati che attirano l'attenzione degli appassionati.

Tadej Pogacar scrive ancora una volta una splendida pagina della storia del ciclismo e rende il suo nome ancora più eterno nella storia del ciclismo su strada. Lo sloveno riesce finalmente a sfatare un tabù e porta a casa per la prima volta nella sua carriera la Milano-Sanremo, nella circostanza forse meno attesa per come si era sviluppata la corsa. A pochi chilometri dall’attacco della Cipressa il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG rimane coinvolto in una caduta da lui stesso innescata. Il detentore del titolo iridato finisce a terra e si rialza con i segni dell’impatto ben visibili sulla parte sinistra del corpo, ma non demorde e regala l’ennesimo capolavoro della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar aggancia De Vlaeminck: caccia al record di Classiche Monumento di Eddy Merckx Articoli correlati Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: "Tadej, ecco come si vince"È il record dei record, e dopodomani saranno cinquant’anni esatti da quando è stato stabilito. Il Tour de Suisse porta a Sondrio Tadej PogacarL'indiscrezione era già trapelata a novembre, ma ora tutto è diventato ufficiale con l'annuncio degli organizzatori: il Tour de Suisse, che l'anno...