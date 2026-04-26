Tadej Pogacar si trova a sei vittorie di distanza dal record di Eddy Merckx nelle Classiche Monumento. Ha conquistato cinque Giri di Lombardia di fila dal 2021 al 2025, tre Giri delle Fiandre nelle stagioni 2023, 2025 e 2026, e quattro Liegi-Bastogne-Liegi tra il 2021 e il 2026. Inoltre, nel 2026 ha vinto anche la Milano-Sanremo.

Cinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), quattro Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025, 2026) e una Milano-Sanremo (2026). Questo è il tabellino di Tadej Pogacar quando si parla delle Classiche Monumento: per ben tredici volte ha alzato le braccia al cielo nelle corse di un giorno più importanti, prestigiose e iconiche del panorama ciclistico internazionale. Un ruolino davvero implacabile per il fuoriclasse sloveno, che in questa stagione ne ha portate a casa ben tre e si è dovuto inchinare soltanto al belga Wout van Aert alla Parigi-Roubaix. La Classica delle Foglie Morte è il suo terreno...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar a -6 dal record di Eddy Merckx: la classifica dei pluri-vincitori delle Classiche Monumento

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