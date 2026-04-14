Il calciatore ha stabilito una data per tornare in Italia, in vista di un incontro con l’allenatore. La situazione riguardante il suo trasferimento dal club attuale a Napoli non è ancora definita, e non sono stati annunciati dettagli sui tempi o le modalità del ritorno. La questione resta aperta, con l’obiettivo di chiarire le prossime mosse tra le parti coinvolte.

Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku Napoli, il caso non è ancora risolto: c’è la data per il rientro in Italia e per il confronto con Conte

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#Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA

Si allungano ancora i tempi per il rientro di Romelu Lukaku, con la situazione che continua a creare tensioni in casa Napoli. Cosa c'è nel futuro di Lukaku: https://fanpa.ge/sfcxo - facebook.com facebook

All’epoca il Napoli non c’era. Lukaku si è fatto male a metà agosto, sennò non sarebbe mai andato sul danese. Qui stiamo parlando ancora di fine luglio. Comunque Gasp e Hojlund hanno avuto delle frizioni a Bergamo per quello il possibile matrimonio con R x.com