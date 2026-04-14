Lukaku Napoli il caso non è ancora risolto | c’è la data per il rientro in Italia e per il confronto con Conte
Il calciatore ha stabilito una data per tornare in Italia, in vista di un incontro con l’allenatore. La situazione riguardante il suo trasferimento dal club attuale a Napoli non è ancora definita, e non sono stati annunciati dettagli sui tempi o le modalità del ritorno. La questione resta aperta, con l’obiettivo di chiarire le prossime mosse tra le parti coinvolte.
Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Si allungano ancora i tempi per il rientro di Romelu Lukaku, con la situazione che continua a creare tensioni in casa Napoli. Cosa c'è nel futuro di Lukaku: https://fanpa.ge/sfcxo - facebook.com facebook
All’epoca il Napoli non c’era. Lukaku si è fatto male a metà agosto, sennò non sarebbe mai andato sul danese. Qui stiamo parlando ancora di fine luglio. Comunque Gasp e Hojlund hanno avuto delle frizioni a Bergamo per quello il possibile matrimonio con R x.com