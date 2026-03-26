Dimissioni silenzi e tensioni Il centrodestra nel vortice post-referendum

Il centrodestra si trova in una fase di crisi dopo il risultato del referendum, che ha causato dimissioni e tensioni tra i membri del blocco politico. Nei giorni successivi, sono stati registrati silenzi e comunicazioni ufficiali che non hanno dissipato le tensioni interne. La situazione si sviluppa in un periodo in cui le divisioni tra gli esponenti del centrodestra sono visibili e sembrano approfondirsi.

Roma, 26 marzo 2026 – La botta del referendum per il centrodestra è stata pesante, pesantissima. Molto più di quanto la maggioranza potesse immaginare. Nel giro di meno di 48 ore hanno lasciato tre figure di primo piano del Governo: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Oggi è toccato anche a Maurizio Gasparri, che ha dovuto lasciare l’incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato, di fatto sfiduciato dai suoi. E intanto dalla Lega continua a prevalere il silenzio: Matteo Salvini non ha detto una parola, come se nulla fosse accaduto. Anche la stessa Giorgia Meloni, tolto un video pubblicato sui social in un giardino, ha preferito sfilarsi, mentre le opposizioni alzano la posta e incalzano la premier perché venga a riferire in Parlamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Avellino: referendum e tensioni nel centrodestra primaIl pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 ha il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, situato in piazza Alfredo de Marsico ad Avellino,...

Referendum e tensioni nel centrodestra: Forza Italia sprona gli alleatiClima teso nelle riunioni di Forza Italia dedicate al referendum sulla separazione delle carriere.

Tutto quello che riguarda Dimissioni silenzi e tensioni Il...

Temi più discussi: Stasera in TV, programmi e film di venerdì 20 marzo in prima serata; Maggioranza in tensione: Nordio blindato, Santanchè (ancora per poco) resiste; Gasperini-Roma, è crisi vera: il tecnico pensa all’addio, tensioni con Massara e Ranieri; Referendum, Rita Dalla Chiesa difende il collega: Vigliacchi.

Dimissioni nel giorno del No: il presidente dell’Associazione magistrati esce di scena dopo mesi di tensioniCesare Parodi, procuratore della Repubblica ad Alessandria ed esponente moderato di Magistratura indipendente, lascia la guida dell’Anm: ufficialmente per motivi personali ... giornalelavoce.it

Pressione su Santanchè al ministero: agenda confermata e tensioni politicheSantanchè ha raggiunto il ministero accompagnata dalla scorta e senza rilasciare dichiarazioni: la premier ha chiesto un passo indietro mentre restano confermati gli impegni sul Forum internazionale d ... notizie.it

Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e del capo di gabinetto Bartolozzi, la premier Meloni in una nota aveva chiesto il passo indietro anche della titolare del Turismo. Dimissioni che sono arrivate nel tardo pomeriggio del 25 marzo. Co - facebook.com facebook

#tagada Il giudizio di Daniela Preziosi sulle dimissioni di Daniela Santanchè invocate dalla premier Giorgia Meloni x.com