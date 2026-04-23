La Rai non vuole pagare Mottola per l'inchiesta di Report su FdI e la mafia | il caso a Non è la TV
La Rai non avrebbe versato il pagamento promesso a Giorgio Mottola per l'inchiesta realizzata da Report su FdI e il clan Senese. La questione è stata approfondita in un episodio di Non è la TV, il programma di Fanpage dedicato a notizie in diretta. La vicenda riguarda un pagamento non effettuato e coinvolge direttamente il giornalista, che ha portato il caso all’attenzione del pubblico attraverso questa trasmissione.
Giorgio Mottola non avrebbe ricevuto il compenso Rai per l'inchiesta su FdI e il clan Senese. La vicenda approda in esclusiva a Non è la TV, il format live di Fanpage.it, giovedì 23 aprile su YouTube. Tra gli ospiti anche Claudio Amendola e Maccio Capatonda.🔗 Leggi su Fanpage.it
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