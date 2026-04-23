La Rai non vuole pagare Mottola per l'inchiesta di Report su FdI e la mafia | il caso a Non è la TV

La Rai non avrebbe versato il pagamento promesso a Giorgio Mottola per l'inchiesta realizzata da Report su FdI e il clan Senese. La questione è stata approfondita in un episodio di Non è la TV, il programma di Fanpage dedicato a notizie in diretta. La vicenda riguarda un pagamento non effettuato e coinvolge direttamente il giornalista, che ha portato il caso all’attenzione del pubblico attraverso questa trasmissione.