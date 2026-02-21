Marotta a DAZN | Oggi dovremo avere forti motivazioni non sarà una partita semplice Lautaro Martinez? Bisogna avere cautela ma…
Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di oggi contro il Lecce: le dichiarazioni a DAZN. A pochi istanti dal fischio d’inizio di Lecce-Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla delicata situazione del club. Con la squadra di Cristian Chivu salda a 61 punti, Marotta ha voluto rassicurare l’ambiente nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito il gruppo. PAROLE – « Fastidio per il campo di Bodo? Dobbiamo adattarci al calendario e a questi terreni: non è un terreno bellissimo, anzi, ma la logica di far partecipare queste squadre porta anche a giocare su questi campi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In gruppo ci sono Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Restano a casa Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che lavora col gruppo ed è quasi pronto x.com