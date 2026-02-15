Hernanes critica duramente il comportamento di Bastoni, definendolo un esempio di atteggiamento da squalificare. L’ex giocatore ha dichiarato che se DAZN lo chiamasse, sarebbe pronto a parlare di questa scena. Durante il match tra Inter e Juventus, concluso 3-2, l’attenzione si è concentrata sulla simulazione di Alessandro Bastoni, che ha scatenato molte polemiche.

"La Juve non ha perso oggi. Questa non può essere considerata una sconfitta, almeno a livello sportivo. Questa è una sconfitta per il regolamento, che sbaglia due volte, perché non so da quanti mesi dico che bisogna cambiare il regolamento". L'ex Juventus e Inter Hernanes non si è trattenuto nel post partita di DAZN dopo la partita tra i bianconeri e i nerazzurri. Gara purtroppo fortemente influenzata dal clamoroso errore di La Penna che ha espulso Kalulu nonostante una simulazione netta e plateale di Bastoni. LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più>>> Il brasiliano continua nella sua dura analisi: "So che non si può cambiare nel corso del campionato, ma è un altro errore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Hernanes: “Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti. Se DAZN mi chiama …”

Hernanes ha criticato duramente l’arbitro dopo aver visto Kalulu ricevere il rosso, affermando che se Dazn gli offrisse ancora un contratto l’anno prossimo, rifiuterebbe.

Mauro Repetto ha espresso il desiderio di partecipare a Sanremo 2026 insieme a Max Pezzali, con l’obiettivo di riproporre gli 883.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.