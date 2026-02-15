Hernanes | Gli atteggiamenti come quelli di Bastoni devono essere combattuti Se DAZN mi chiama …
Hernanes critica duramente il comportamento di Bastoni, definendolo un esempio di atteggiamento da squalificare. L’ex giocatore ha dichiarato che se DAZN lo chiamasse, sarebbe pronto a parlare di questa scena. Durante il match tra Inter e Juventus, concluso 3-2, l’attenzione si è concentrata sulla simulazione di Alessandro Bastoni, che ha scatenato molte polemiche.
"La Juve non ha perso oggi. Questa non può essere considerata una sconfitta, almeno a livello sportivo. Questa è una sconfitta per il regolamento, che sbaglia due volte, perché non so da quanti mesi dico che bisogna cambiare il regolamento". L'ex Juventus e Inter Hernanes non si è trattenuto nel post partita di DAZN dopo la partita tra i bianconeri e i nerazzurri. Gara purtroppo fortemente influenzata dal clamoroso errore di La Penna che ha espulso Kalulu nonostante una simulazione netta e plateale di Bastoni. LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più>>> Il brasiliano continua nella sua dura analisi: "So che non si può cambiare nel corso del campionato, ma è un altro errore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
