Superbike oggi GP Ungheria 2026 | orari Superpole Race e gara-2 tv programma streaming

Oggi, domenica 3 maggio, si svolge il Gran Premio di Ungheria di Superbike 2026, con le sessioni di Superpole Race e gara-2 in programma. Gli orari delle prove e delle gare sono stati comunicati, e la diretta televisiva sarà disponibile sui canali dedicati alla manifestazione. È prevista anche la possibilità di seguire gli eventi in streaming tramite piattaforme online autorizzate. La giornata si svolge sul circuito ungherese, con i piloti pronti a confrontarsi in pista.

Appuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito del Balatòn Park, in cui l’osservato speciale sarà ovviamente il dominatore incontrastato Nicolò Bulega. Il ducatista è reduce dal quattordicesimo trionfo consecutivo, nuovo record assoluto arpionato in una gara-1 condotta con grande maestria. L’obiettivo del pilota in forza all’ArubaRacing.it è chiaramente quello di mantenere costantemente l’asticella bel alzata, in modo da proseguire nel migliore dei modi un percorso fino a questo momento superbo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming Notizie correlate Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingTutto pronto a Portimao per la domenica del Gran Premio del Portogallo 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike. Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming; Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria. Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it DIRETTA SBK SUPERBIKE | Nicolò Bulega ha vinto gara-1 e va a +74! GP Ungheria 2026 (oggi 2 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Ungheria 2026 Balaton Park oggi sabato 2 maggio: orari, tempi, cronaca e classifiche. ilsussidiario.net Sul canale 208 di Sky, questa sera andranno in onda le gare della domenica. : Moto4, Superpole Race / 19.30 Moto4, Gara 2 / 23.29 Sunday’s races will be airing tonight on Sky channel 208. : Moto4, Superpole Race / 19:30 Moto4, Race 2 / 23: - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com