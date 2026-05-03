LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2

Alle 11.47 si è conclusa la fase di aggiornamento sulla Superbike in vista del GP Ungheria 2026. La giornata ha visto la vittoria di un pilota italiano nella Superpole Race, che ha così raggiunto il quindicesimo successo in questa stagione. La gara principale è prevista alle 15.30 e sarà possibile seguirla in diretta. Per tutta la durata dell’evento, gli appassionati potranno aggiornarsi sui risultati tramite questa piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.30 quando prenderà il via Gara-2 che andrà a concludere il round magiaro. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.46 Molto bene anche Baldassarri che coglie un podio importante e Montella splendido quinto. Peccato per gli altri italiani tutti fuori dalla top10. 11.45 La classifica generale del Mondiale di superbike vede ora al comando Nicolò Bulega con 236 punti contro i 157 di Iker Lecuona. In poche parole fuga da record dopo nemmeno quattro tappe concluse. 11.43 Gara davvero particolare al Balaton Park, funestata dalla caduta di Oliveira nella prima partenza con Bulega che era crollato a metà gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race e dice 15! Alle 15.30 Gara-2 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race, alle 16.30 gara-2 LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per il filotto tra Superpole Race e gara-2; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming; Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. DIRETTA SBK SUPERBIKE | Video streaming tv Gp Ungheria 2026: Bulega ha vinto la Superpole Race! (3 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Ungheria 2026 Balaton Park oggi domenica 3 maggio, Superpole Race e gara-2: gli orari e i risultati. ilsussidiario.net Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streamingAppuntamento con la storia. Ancora una volta. Oggi, domenica 3 maggio, si svolgeranno la Superpole Race e la gara-2 valide per il GP di Ungheria, quarto ... oasport.it SBK - BULEGA FA SUA ANCHE LA SUPERPOLE RACE IN UNGHERIA Un imbattibile Nicolò Bulega ha conquistato il successo in una Superpole Race accorciata ad otto giri in seguito all'incidente di Miguel Oliveira e alla conseguente bandiera rossa. All - facebook.com facebook LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 11.10 la superpole race. Bulega a caccia della quindicesima - x.com