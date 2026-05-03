Superbike Bulega domina anche Gara-2 del GP d’Ungheria e chiude la quarta tripletta stagionale

Nicolò Bulega ha vinto anche Gara-2 del Gran Premio di Ungheria nel quarto appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Con questa vittoria, il pilota italiano ha conquistato la quarta tripletta stagionale e ha ampliato il suo vantaggio nel campionato con un totale di 16 successi. La gara si è conclusa con Bulega che ha mantenuto il comando dall'inizio alla fine, confermando la sua supremazia in questa fase della stagione.

E il conto sale a 16! Nicolò Bulega infatti si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026, allungando la sua striscia di successi consecutivi. Di conseguenza il round si è concluso con la quarta tripletta consecutiva per il pilota emiliano che ritocca ulteriormente il record di vittorie consecutive nella categoria dedicata alle moto derivate di serie. Un dominio che sembra non avere fine per il classe 1999 con il solo Iker Lecuona che prova in ogni modo a rimanere agganciato al suo compagno di team. Per ora invano. Sul tracciato del Balaton Park Nicolò Bulega (Ducati) ha preceduto proprio lo spagnolo che, quantomeno fino a metà gara, ha provato a rimanere entro il secondo di distacco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega domina anche Gara-2 del GP d’Ungheria e chiude la quarta tripletta stagionale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutive Leggi anche: Superbike, Bulega domina Gara 1 in Australia: tripletta italiana sul podio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SBK 2026. GP di Ungheria. Bulega domina Gara1 a Balaton Park. Nuovo record di vittorie consecutive [GALLERY]; Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italiana; SBK 2026: Bulega domina la classifica. Può arrivare la 14ª vittoria di fila in Ungheria?; SBK | Gara 1 Ungheria 2026: Bulega domina anche a Balaton Park. Nicolò Bulega domina anche la Superpole Race davanti a Lecuona e Baldassarri: sei Ducati davanti! Al primo start brutto incidente per OliveiraNicolò Bulega domina anche la Superpole Race davanti a Lecuona e Baldassarri: sei Ducati davanti! Al primo start brutto incidente per Oliveira ... motorbox.com Nicolò Bulega chiude la tripletta anche al Balaton Park, portando a quota 16 la sua striscia di successi consecutivi. Sul podio Lecuona e MontellaNicolò Bulega chiude la tripletta anche al Balaton Park, portando a quota 16 la sua striscia di successi consecutivi. Sul podio Lecuona e Montella ... motorbox.com SUPERBIKE: NICOLÒ BULEGA FA 12 SU 12 IN STAGIONE, PODIO PER YARI MONTELLA #worldsbk #nicolobulega #memasgp - facebook.com facebook LIVE Gara 1 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com