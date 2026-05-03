Superbike Balaton | Bulega e Ducati da record nuovo tris di vittorie

Durante una tappa in Ungheria, il pilota in testa al campionato Superbike ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, ottenendo anche il miglior risultato in tutte e tre le gare disputate. La sua squadra ha ottenuto un record di successi in questa stagione, con il compagno di squadra che si è piazzato subito dietro in classifica. La gara si è svolta su un circuito con condizioni di pista umide, con numerosi sorpassi e molte battute d’arresto per i partecipanti.

Il leader del Mondiale Sbk non lascia scampo agli avversari neanche in Ungheria e rimane in vetta alla classifica piloti a punteggio pieno davanti al compagno di box Lecuona. Piazzamenti sul podio anche per Oliveira, Montella e Baldassarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike Balaton: Bulega (e Ducati) da record, nuovo tris di vittorie Notizie correlate Superbike Balaton: Bulega da record, nuovo tris di vittorie. Ducati in fuga, due podi per BmwIl leader del Mondiale Sbk non lascia scampo agli avversari neanche in Ungheria e rimane in vetta alla classifica piloti a punteggio pieno davanti al... Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in SuperbikeNicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: NUOVO RECORD: 14^ vittoria consecutiva per Bulega che in Gara 1 in Ungheria precede Lecuona e Oliveira; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; SBK Ungheria 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Balaton Park. Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in SuperbikeWorldSBK Balaton: Bulega vince Superpole Race e Gara 2, sale a 16 vittorie consecutive. Lecuona P2, nona doppietta Aruba.it Racing – Ducati nel 2026. ilgiornaledigitale.it Bulega detta legge in Gara 2 e fa tripletta anche a Balaton, 2° LecuonaLecuona punta a interrompere la striscia di vittorie di Bulega scattando dal 2° posto in griglia, tra l’emiliano e Baldassarri. Seguono Bautista, Montella e Surra, 7° Alex Lowes, unfit Oliveira e Petr ... gpone.com SUPERBIKE: NICOLÒ BULEGA FA 12 SU 12 IN STAGIONE, PODIO PER YARI MONTELLA Si pensava che Iker Lecuona potesse finalmente giocarsi la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. E invece anche la Gara 2 del WorldSBK al Balaton Park si facebook Live Gara 2 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com