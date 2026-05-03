Superbike Balaton | Bulega e Ducati da record nuovo tris di vittorie

Da gazzetta.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una tappa in Ungheria, il pilota in testa al campionato Superbike ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, ottenendo anche il miglior risultato in tutte e tre le gare disputate. La sua squadra ha ottenuto un record di successi in questa stagione, con il compagno di squadra che si è piazzato subito dietro in classifica. La gara si è svolta su un circuito con condizioni di pista umide, con numerosi sorpassi e molte battute d’arresto per i partecipanti.

Il leader del Mondiale Sbk non lascia scampo agli avversari neanche in Ungheria e rimane in vetta alla classifica piloti a punteggio pieno davanti al compagno di box Lecuona. Piazzamenti sul podio anche per Oliveira, Montella e Baldassarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Superbike Balaton: Bulega (e Ducati) da record, nuovo tris di vittorie

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