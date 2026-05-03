Superbike Balaton | Bulega da record nuovo tris di vittorie Ducati in fuga due podi per Bmw

In Ungheria, il pilota di punta del Campionato mondiale Superbike ha conquistato il suo terzo successo consecutivo, rafforzando la posizione in classifica generale. La gara ha visto anche la partecipazione di altri costruttori, con due podi per la casa tedesca. La Ducati continua a dominare, mentre il compagno di squadra si mantiene in seconda posizione. La gara si è svolta senza particolari incidenti e con una netta superiorità del vincitore.

Il leader del Mondiale Sbk non lascia scampo agli avversari neanche in Ungheria e rimane in vetta alla classifica piloti a punteggio pieno davanti al compagno di box Lecuona. Piazzamenti sul podio anche per Oliveira, Montella e Baldassarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike Balaton: Bulega da record, nuovo tris di vittorie. Ducati in fuga, due podi per Bmw Notizie correlate Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in SuperbikeNicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Bulega da record a Balaton: 16 vittorie SBK consecutiveNicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NUOVO RECORD: 14^ vittoria consecutiva per Bulega che in Gara 1 in Ungheria precede Lecuona e Oliveira; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike, Balaton Park: Bulega da record, a Balaton il 14° centro consecutivo; WSBK, TGPOne Balaton: Bulega da record, quale futuro per la SBK?. Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in SuperbikeWorldSBK Balaton: Bulega vince Superpole Race e Gara 2, sale a 16 vittorie consecutive. Lecuona P2, nona doppietta Aruba.it Racing – Ducati nel 2026. ilgiornaledigitale.it Bulega detta legge in Gara 2 e fa tripletta anche a Balaton, 2° LecuonaLecuona punta a interrompere la striscia di vittorie di Bulega scattando dal 2° posto in griglia, tra l’emiliano e Baldassarri. Seguono Bautista, Montella e Surra, 7° Alex Lowes, unfit Oliveira e Petr ... gpone.com SUPERBIKE: NICOLÒ BULEGA FA 12 SU 12 IN STAGIONE, PODIO PER YARI MONTELLA Si pensava che Iker Lecuona potesse finalmente giocarsi la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. E invece anche la Gara 2 del WorldSBK al Balaton Park si facebook Live Gara 2 Superbike Balaton: la diretta giro per giro: x.com